Solo un grande spavento per i conducenti delle due auto che poco fa, poco dopo le 19, si sono scontrate all'incrocio tra via Mazzini e via Lamarmora a Cossato. Illesi i conducenti, solo danni ai mezzi. Sul posto i Carabinieri di Cossato per i rilievi di rito e per stabilire dinamica e responsabilità del sinistro.