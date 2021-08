Incidente in corso Lago Maggiore - Foto di repertorio newsbiella

Nessuna conseguenza per le due donne che si sono tamponate, ieri 7 agosto, all'imbocco della superstrada in corso Lago Maggiore. Solo spavento e traffico rallentato sino alla messa in sicurezza dell'area e al rilievo da parte dei Carabinieri. Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella.