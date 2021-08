Associazione NuovaMente sospende le conferenze

"Siamo stati anche avvisati da parte di alcuni di questi associati non vaccinati, che potremmo incorrere in denunce penali e risarcimenti danni in sede civile Abbiamo deciso di fare questa scelta per evitare inutili polemiche all’ingresso, che creerebbero ulteriori divisioni all’interno di NuovaMente danneggiando anche i relatori Vi segnaliamo invece che , in accordo con il Comune di Mongrando, nella sala della Biblioteca , organizzeremo alcune serate iniziando da giovedì 9 settembre Con la conferenza “ Cos'è il Sars-cov2 –“Covid”, le sue caratteristiche, come cambia e la situazione nel biellese “ E con la presenza di una infettivologia, un biologo ed una ricercatrice Ingresso libero e prenotazione obbligatoria inviando una mail a nuovamentebiella@libero.it esibendo all’entrata il “ Green Pass” o con un tampone negativo nelle ultime 48 ore "