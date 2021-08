Al Museo delle Migrazioni di Pettinengo uccelli in mostra che fan tappa in Sardegna e nel Biellese

Tra i motivi che portano le persone a migrare c’è, da sempre, la ricerca di migliori condizioni di vita, ma a dir la verità non si tratta di una causa limitata agli spostamenti degli esseri umani: anche gli animali, infatti, migrano per trovare un territorio più adatto alle loro esigenze e, proprio per questo, al Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli non poteva mancare una sezione dedicata agli uccelli. Tantissime specie di volatili infatti compiono due migrazioni annuali: una verso regioni a clima più fresco, favorevole alla nidificazione, e con maggiore possibilità di reperire cibo per i piccoli, e un’altra, percorrendo la rotta inversa, subito dopo lo svezzamento, con i nuovi nati che dunque seguono i genitori verso un clima più caldo dove trascorrere l’autunno e l’inverno.

Negli ambienti del Museo si è deciso di esporre alcuni esemplari impagliati (donati dalla famiglia del dott. Giovanni Rovetti) che, nelle loro rotte migratorie, attraversano il nostro territorio: oltre a esserci specie rare localizzate nel Biellese, come la Tortora selvatica, per il periodo della riproduzione l’Averla piccola, il Rigogolo e il Gruccione trovano condizioni ideali nelle baragge, mentre prediligono ambienti umidi, come le risaie, la Pavoncella e il Beccaccino, che trova una situazione favorevole anche nelle zone paludose e nelle lagune della Sardegna. Queste e altre caratteristiche sono illustrate nei pannelli che accompagnano l’esposizione, e potrete stupirvi con noi nel constatare le notevoli distanze che degli animali così piccoli possono coprire per migrare.