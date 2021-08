AIDO: La musica per diffondere il significato del dono FOTOGALLERY

Anche quest' anno AIDO Biella ha scelto la musica, quale miglior colonna sonora per diffondere il significato del Dono.

Gli artisti che si sono alternati sul palco del teatro, Danielmas, Max Gillo, Greta Gre Volmi, Andrea Monteleone, Dylele, Avstarr, Astral, Kart, Double G, Luca Tavaretti, Matteo Tiraboschi, hanno coinvolto il pubblico presente.

Il Sindaco, chiamato sul palco ha commentato: "Sono emozionato per la serata e il tema, che dovrebbe stare più a cuore a tutti ma che purtroppo tanti dimenticano finchè non vengono toccati personalmente. Sono contento perchè questa sera, dopo tanto tempo, riapriamo il teatro e le attività interrotte per più di un anno a causa della pandemia e lo facciamo parlando di un tema importante. Anche in un momento triste si può fare un gesto d'amore e dare la speranza di una nuova vita".