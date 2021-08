Benna: Il Consigliere comunale Danilo Ravagnani premiato al Concorso Ambiart per la poesia

Nei giorni scorsi, il Consigliere comunale Danilo Ravagnani, che da anni si dedica alla passione della scrittura e della poesia, ha ottenuto un altro riconoscimento per una delle sue opere. Nell'ambito del Concorso Internazionale Ambiart di Milano, giunto alla sua XI edizione, la Giuria per la Sezione B - Poesia a Tema: Uomo Natura Ambiente ha ha attribuito a Danilo, il Premio "Maria Gaetana Agnesi", Speciale e Unico della Giuria per l'opera intitolata "L'Orto birichino". Già negli anni passati Danilo si è aggiudicato diversi riconoscimenti con la partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali. Tra le opere di Danilo, anche un libro "Il sacrificio di Maddalena" pubblicato nel 2014. Complimenti Danilo!