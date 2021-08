Fumare cannabis legale e illegale: attenzione ai diversi effetti

Quando si parla di cannabis, non si parla necessariamente di erba illegale destinata a essere comprata e venduta al mercato nero. Sotto la stessa definizione, infatti, sono comprese almeno due varietà della pianta di canapa: la canapa sativa e la canapa indica, che si distinguono l’una dall’altra per composizione chimica ed effetto sul consumatore.

La differenza chimica tra cannabis light e cannabis illegale

La percentuale di concentrazione del tetraidrocannabidiolo è il principale strumento utilizzato per distinguere una pianta di canapa light da una di canapa illegale. Infatti, la legge 242 del 2016 distingue che una percentuale di THC superiore allo 0,5 % rende la pianta e il suo derivato illegali a tutti gli effetti sul suolo italiano. Se la percentuale è inferiore, la legge, al contrario, non riconosce il prodotto come stupefacente, garantendone dunque una circolazione legale sul territorio nazionale.

Essendo la cannabis light diversa da uno stupefacente, per via del suo ridotto contenuto di THC, il suo effetto non sarà psicoattivo come quello di altre sostanze che si assumono quando si cerca il cosiddetto “sballo”. Questa particolare varietà non provoca dunque euforia o alterazione dei livelli di concentrazione o della percezione spazio-temporale. Al contrario, ha un impatto diverso sull’organismo del consumatore, proprio in virtù delle sue elevate concentrazioni di cannabidiolo.

Oltre a garantire la legalità del prodotto, la presenza di cannabidiolo CBD nel trinciato di cannabis ha degli effetti rilassanti sul fumatore. Partendo proprio dall’esame di questi effetti, la scienza medica ha eseguito alcuni studi che dimostrerebbero le proprietà della cannabis light nel contrasto di alcune forme di ansia, depressione o panico.

Questi effetti renderebbero dunque la cannabis light applicabile in ambito medico per trattamenti di vario tipo, specie anche come analgesico adatto anche alle terapie contro il dolore cronico o malattie terminali in stadio ormai avanzato.

Un’importante distinzione riguarda quindi proprio gli effetti a lungo termine sullo stato di salute del consumatore: da un lato, la cannabis illegale può innescare alcune forme di dipendenza e deficit cognitivi (il rischio è maggiore negli adolescenti, il cui metabolismo potrebbe non smaltire velocemente la sostanza psicoattiva contenuta nell’erba); dall’altro, invece, la cannabis legale avrebbe dal canto suo delle proprietà mediche ancora in fase di studio e sperimentazione. Tra queste, il CBD potrebbe vantare notevoli applicazioni neuro protettive, analgesiche e antinfiammatorie.

Gli effetti della legalizzazione della cannabis light

Distinguere tra una cannabis illegale, a tutti gli effetti uno stupefacente dotato di effetti psicoattivi sul consumatore, e una cannabis legale priva di queste caratteristiche, ha permesso al consumatore stesso di ottenere un importante vantaggio: conoscere le qualità del prodotto che si trova sul mercato legale.

L’apertura di grow shop fisici e virtuali, come canapafarm.eu , infatti, permette al consumatore di verificare in sede di acquisto le caratteristiche del prodotto, che non può che essere a norma di legge. L’acquirente quindi è tutelato sotto il punto di vista legale e, allo stesso tempo, sotto quello salutistico, poiché ha la certezza di stare acquistando canapa leggera – dalle proprietà rilassanti e benefiche – e non uno stupefacente.

Questa garanzia non può essere data invece, nel corso degli acquisti sul mercato nero, poiché l’acquirente non ha la minima idea di cosa il venditore gli stia proponendo (in termini di legalità e in termini di concentrazione percentuale di contenuti psicoattivi nella marijuana venduta).

La cannabis sintetica

Esiste una terza varietà di canapa, non naturale, che merita dunque menzione a parte: la cannabis sintetica, tuttavia, dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione, poiché non sono ancora stati fatti studi approfonditi sugli effetti dei cannabinoidi sintetici.

È bene dunque cautelarsi e preferire – per evitare disturbi e rischi di qualsiasi tipo – l’acquisto in store fisici o virtuali di cannabis light: in questo modo si resterà comunque nel range di legalità previsto dal legislatore ma, allo stesso tempo, non si andrà incontro ad alcun rischio per la salute. Gli unici studi al momento in corso, infatti, sembrano suggerire una connessione tra l’assunzione di cannabinoidi sintetici e l’insorgenza o il peggioramento di stati di psicosi.