Orti del Biellese cerca volontari e appassionati agricoltori

Orti del Biellese cerca volontari per la cura degli orti presenti al Piazzo di Biella.Il progetto, guidato dall’associazione Let Eat Bi di Fondazione Pistoletto, prevede il recupero delle terre abbandonate utilizzandole per la coltivazione di ortaggi in maniera naturale e sostenibile.

Attualmente si stanno cercando volontari che si dedichino alla coltivazione dei campi del Piazzo. Ci si può proporre anche se senza esperienza, basta la passione per l’agricoltura, la voglia di stare all’aria aperta e di apprendere le tecniche di coltivazione. In cambio dell’impegno si potrà portare a casa parte della produzione in eccesso. Gli interessati possono contattare il numero 335 189 2666 oppure inviare una email all’indirizzo cassettina@ortidelbiellese.it