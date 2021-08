L'opinione di Pietro Brovarone: “Quali virtù insegniamo ai giovani d'oggi per tornar a riveder le stelle?”

Ho sempre apprezzato il dottor Merli per i suoi appelli lanciati alla comunità Biellese sul disagio psichico vissuto da tanti nostri fratelli. Da ultimo, poi, il suo intervento focalizzato sul disagio dei giovani adolescenti fa gelare il sangue.

Nella mia esperienza di vita ho avuto modo di fare l'educatore scout, il docente di diritto ed economia e il giudice tutelare. In tutti questi contesti ho avuto a che fare con adolescenti e giovani ragazzi e ragazze di questo tempo inquieto, ma pieno di cose materiali.

Quello che si percepisce, anche senza essere uno specialista o un sociologo dell'età evolutiva, è la grande difficoltà dei giovani di trovare spazio nel mondo dei grandi. Abbiamo creato una società dove l'interazione tra generazioni è venuta a mancare. Obblighiamo i nostri giovani a restare relegati nel mondo degli studi fino ai 30 anni, bruciando in tal modo quella carica ideale che è tipica del decennio che porta alla soglia dei 30.Non diamo loro la possibilità di confrontarsi e anche scontrarsi con la realtà degli adulti, non diamo loro modo di sperimentare in concreto le teorie studiate sui libri.

Diamo loro, però, accesso a tutti i vizi dei grandi, per tacitarci la coscienza, ma non li facciamo diventare partecipi delle cose che contano, non diamo loro una visione alta della vita sociale. La nostra è una società che non insegna più ai giovani a cercare la loro Vocazione di vita, non insegna loro a guardare verso l'alto Alto, perché per guardare verso l'Alto è necessario credere in qualcosa che non sia solo il benessere materiale.

La nostra società non è più capace di spiegare alle giovani generazioni quel verso sublime di Dante, messo in bocca ad Ulisse, che dice agli uomini tutti: "fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza". Quali virtù e quali conoscenze insegniamo ai giovani d'oggi per per permetter loro di tornare a riveder le stelle?"