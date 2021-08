Olimpiadi sempre più azzurre, l'attenzione per lo sport deve continuare

37.50 è la temperatura umana che segna il limite in tempi di Covid per non accedere all’interno di palazzi e negozi, ma da ieri è anche il limite d’oro raggiunto da una squadra di corridori italiani che ha letteralmente sbancato l’attenzione generale di sessanta milioni di tifosi per discipline sportive di cui ci però, purtroppo, ci ricordiamo raramente. La febbre olimpica ha allietato le giornate estive degli italiani pronti a bearsi dei successi degli azzurri, ma è anche il coronamento di anni di allenamenti, di sacrifici e di attenzioni che gli atleti medagliati, e non solo, svolgono per arrivare preparati a questo appuntamento sportivo e un po’ mediatico.

Nell’antichità le Olimpiadi erano un momento di pausa dagli affanni quotidiani, si interrompevano persino i conflitti, oggigiorno un piacevole diversivo e visti anche i risultati dell’Italia un orgoglio e una medaglia che possiamo appuntarci sul petto tutti quanti Un’attenzione che merita anche il plauso di chi in prima linea, tra le istituzioni, si batte da sempre per riconoscere il valore dello sport da Roberto Pella, vicepresidente vicario di Anci e sindaco di Valdengo, a Gianni Gallo, piemontese, della Giunta Nazionale del Coni.

Gianni Gallo ha dichiarato: “I successi e le medaglie d’oro sono importantissime, ma lo sono ancora di più le 38 medaglie e i tanti 4 posti, segno di un movimento di qualità e non solo della presenza di fuoriclasse. Il modello italiano, con il Coni grande contenitore di tutto il movimento dalle Fsn agli Eps, deve sentirsi stimolato, anche da questi risultati, a crescere e a garantire sempre di più la pratica sportiva a tutti i cittadini, assicurando da un lato migliore qualità della vita e dall’altro diventare ancora di più incubatore di eccellenze. Questo deve essere da stimolo anche allo Stato per aiutare lo sport in modo organico con il suo ruolo di definizione delle politiche e di supporto strutturale alle asd, lo sport a scuola, gli impianti di base, le semplificazioni normative. La vera scommessa per il futuro dello sport sarà la ripartenza di settembre”.

Concorde Roberto Pella: “Un oro ideale ex aequo va a tutti i livelli coinvolti dallo sport: a tutti gli atleti, in particolare ai medagliati, che giungono a questo appuntamento quadriennale con passione, determinazione, spirito di squadra e senso del sacrificio e all'instancabile impegno del Presidente del Comitato Olimpico Giovanni Malagò; al CONI, alle Federazioni e alle Società sportive, e ai Comuni italiani, ai gestori degli impianti, ai volontari che tengono vivo lo sport di base a tutti i livelli che, in oltre un anno e mezzo di pandemia, hanno mantenuto aperti gli impianti in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anche per garantire le migliori condizioni di allenamento e preparazioni degli atleti.”