Lo spagnolo Jesus Prieto Paya alla Biellese: “Lavoreremo per fare grandi cose”

La Biellese 1902 ha messo a segno un altro colpo per la prossima stagione: in arrivo Jesus Prieto Paya, centrocampista, classe '98 a Castalla (in Spagna), che ha giocato per tre stagioni nella Tercera Division spagnola (corrispondente alla Serie D italiana) indossando le maglie del Torre Don Jimeno, dell'UD Rayo Ibense e del Villena CF.

Nell'estate del 2019 si trasferisce in Italia, in Eccellenza, firmando per il club pugliese dell'Atletico Vieste e durante la sua prima annata sulla Penisola conquista la finale di Coppa Italia della categoria. La scorsa stagione con il Team Orta Nova ha collezionato 9 presenze (poche a causa dell'emergenza Covid), 2 gol decisivi e 2 assist. È un giocatore dotato di buona tecnica e rapidita, solido in fase difensiva e preciso sulle conclusioni dalla distanza.

Queste le sue prime parole in bianconero: «Prima di tutto sono felicissimo di entrare a far parte di questa grande famiglia e non vedo l'ora di iniziare. Nei prossimi giorni conoscerò i miei nuovi compagni e fin da subito cercherò di fare il massimo per la squadra. Questo è il mio terzo anno in Italia, nel primo ho dovuto affrontare qualche difficolta, mentre la scorsa stagione a Orta Nova mi sono trovato benissimo. Lavoreremo per fare grandi cose, sono convinto che questo sara il nostro anno. In campo corro tanto e mi sento un grande recuperatore di palloni».