“Per le strade di Calliano” raggiunge la sua 15a edizione

“Per le strade di Calliano”, la gara podistica non competitiva, organizzata per mercoledì 11 agosto, dall’Atletica Santhià in collaborazione con il comune di Cavaglià e la festa dei giovani di Cavaglià, si svolgerà di sera e partirà con il ritrovo programmato per le ore 18:30 presso il Salone Polivalente di Cavaglià. La partenza è invece prevista per le 20:00.

I podisti affronteranno un percorso di circa 7 chilometri in cui si alterneranno tratti pianeggianti e collinari, su strade sia asfaltate che sterrate.

Disponibile, durante e dopo la corsa, il servizio bar e cucina.



L’evento sarà svolto nel rispetto di tutte le norme antipandemia e sarà disponibile sul posto il personale medico e DAE.



Iscrizione: 5 euro con pacco gara.

Per maggiori informazioni: 328-5437145