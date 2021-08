“Necessari interventi per fermare il tracollo di iscrizioni e tesseramenti nello sport piemontese”

“Quali misure intende mettere in campo la Regione Piemonte per scongiurare una nuova riduzione di tesseramenti ed iscrizioni nel settore dello sport? E' quanto ho chiesto nelle scorse ore in Consiglio regionale attraverso un'interrogazione rivolta all'assessorato allo Sport.

L'emorragia di iscrizioni è ormai sempre più grave. Federcalcio ha registrato 12 mila tesserati in meno tra i più giovani e per quanto riguarda gli sport da combattimento la contrazione ha superato il 50% con un passaggio da 12 mila a circa 5 mila iscritti. Non va meglio ai gestori di impianti natatori dove si è registrata una riduzione del 70% dell'utenza.

Numeri preoccupanti che, da un lato, raccontano le enormi difficoltà dei gestori degli impianti e delle associazioni sportive e, dall'altra, evidenziano i possibili rischi, in futuro, sul sistema sanitario nazionale a causa della riduzione delle attività sportive e del conseguente aumento della sedentarietà tra i più giovani.

I successi italiani alle olimpiadi di Tokyo, il trionfo agli europei di Calcio ed i risultati ottenuti nei tornei tennistici internazionali ci hanno resi felici ed orgogliosi, portato lustro al nostro paese ed hanno messo in evidenza l'importanza del sistema sportivo, non solo per le attività giovanili ma anche per raggiungere importanti obiettivi ed eccellenze su scala internazionale.

La Giunta ha confermato l'intenzione di avviare nuovi bandi di ristoro, per l'organizzazione di eventi sportivi e mirati alla manutenzione delle strutture.

Chiediamo da mesi la realizzazione di interventi di sostegno per le famiglie con medio e basso reddito per l’iscrizione dei giovani alle attività sportive. In ballo c'è il futuro di moltissime realtà e la salute delle future generazioni. Vigileremo con attenzione affinché alle promesse della Giunta seguano fatti concreti.

Così la consigliera regionale M5S Piemonte Sarah Disabato.