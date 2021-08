Torna il “Ferragosto Torrazzese”: ecco gli appuntamenti

Grazie alla collaborazione tra Comune e Pro Loco di Torrazzo e il Bocciodromo della Serra, per la settimana di ferragosto sono previste quattro giornate di divertimento, sport e buon cibo.

Si parte giovedì 12 alle 15.30: pittori biellesi ed eporediesi si ritroveranno in piazza per esporre le loro opere e creare nuovi dipinti sul momento, magari ritraendo un passante o, come negli anni scorsi, decorando un muro.

Alle 19.30, presso la sede del bocciodromo, si potrà partecipare alla Cena dell’Amicizia e degustare piatti della cucina indiana. Ad allietare la serata le “Danze del Mondo” in cui si esibirà una cittadina torrazzese.

Per i più piccoli arriveranno le giostre venerdì 13, alle 16.30 verrà trasmessa la partita amichevole di calcio Italia-Francia, presso il campo da calcio “Pinot e Ortensia”.

Alle 21.30 lo spettacolo degli artisti “Marco e Mauro”, che proporranno l’esibizione teatrale “Il Girone dei Piemontesi”, raccontando le avventure in paradiso, purgatorio ed inferno di alcuni personaggi di fantasia, parlando interamente in dialetto piemontese.

In caso di pioggia lo spettacolo verrà proposto all’interno del bocciodromo e saranno garantiti i posti ai primi 90 prenotati.

Sabato 14 alle 15.30 partirà “Olimpiazzo”, la versione delle olimpiadi di Torrazzo. Per bambini e ragazzi, al bocciodromo della serra, sono stati organizzati giochi e piccole gare per allietare il pomeriggio. A seguire l’apericena alle 19.30. Per chi vorrà provare l’esperienza di dormire in una tenda in mezzo ai boschi e alla natura, ci sarà la possibilità di partecipare alla “tendata nel bosco”.

Ultimo appuntamento domenica 15 alle 11 con la Santa Messa, il pranzo di Ferragosto alle 13 al bocciodromo e alle 18 l’estrazione della lotteria con numerosi premi in palio.

Pranzi e cene si terranno presso il “Circolo Sportivo Parrocchiale Don Ilaro Bolengo - Bocciodromo della Serra” ed è obbligatoria la prenotazione al numero 334 7456 249 (Marco), per prenotare gli spettacoli il numero è 333 8772 256 (Debora).

Tutti i partecipanti dovranno rispettare le normative previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Per spettacoli e ristorazione in ambienti chiusi è obbligatorio il green pass.