Per la prima volta a Graglia la cerimonia giapponese delle luci per tutti i cari estinti

Domenica 15 agosto, alle ore 15, il Monastero Buddhista di Graglia Santuario, Casale Campiglie 84, ospita la cerimonia giapponese dell’Obon, in onore dei defunti di tutte le religioni. In Giappone questa è la ricorrenza in cui le famiglie si ricongiungono spiritualmente con i propri antenati, ed è celebrata con gioia e convivialità. Fiaccole e candele ornano le case e le strade, innumerevoli lanterne vengono sospinte nei corsi d’acqua e in mare, creando uno spettacolo ammirato in tutto il mondo. La cerimonia è aperta a tutti e sarà condotta dal Rev. Shoryo Tarabini Shonin, del Tempio buddhista giapponese Nichiren Shu Renkoji di Cereseto (AL). Coloro che lo desiderano potranno ottenere una dedica per i propri familiari e amici che hanno lasciato il corpo, iscrivendo i loro nomi in uno speciale elenco.

Al termine il Ven. Lama Paljin Tulku Rinpoce, guida spirituale del Monastero, officerà un breve rito di benedizione per una pronta e favorevole rinascita, secondo la tradizione buddhista tibetana. Nelle sue parole “La festa buddhista giapponese dell’Obon può offrire a tutti un punto di vista nuovo e rasserenante sul fine vita, particolarmente prezioso per coloro che hanno perduto dei cari a causa della pandemia, e sarà un appuntamento fisso al nostro Monastero negli anni a venire”. L’evento prevede un’offerta libera. Si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento; l’accesso è pertanto strettamente riservato a coloro che dispongono di certificato vaccinale o referto negativo di tampone diagnostico Covid effettuato nelle 48 ore precedenti. Per informazioni e prenotazioni: coordinamento@mandalasamtenling.org Tel. 3389830899