84enne accusa malore alla guida, invade la corsia e finisce contro parapedone: paura a Biella

Attimi di preoccupazione ieri mattina a Biella per un incidente stradale autonomo. Secondo le prime ricostruzioni, un 84enne avrebbe perso il controllo della sua auto, probabilmente a causa di un malore mentre saliva a bassa velocità in via Rosselli, invadendo prima la corsia opposta e arrestando poi la sua marcia contro un parapedone.

Sul posto si è portato il personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale per gli accertamenti del caso. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Biella.