Itinerario del Gusto tra Valle Cervo e Oasi Zegna

Un itinerario alla scoperta dei sapori e dei prodotti tipici del Biellese, immergendosi nella natura rigogliosa dalla Valle Cervo all’Oasi Zegna.

Nel dettaglio:

Partiamo da Biella dopo aver fatto scorta di canestrelli, cialde di wafer ripiene di cioccolato, disponibili in tutte le pasticcerie cittadine. Risaliamo la Valle Cervo con una prima tappa ad Andorno Micca, patria del Ratafià, liquore a base di ciliegie che i biellesi fornirono alla Casa Reale a partire dal 1880, che andiamo a scoprire presso il punto vendita aziendale Liquorificio Rapa. Poco più avanti, con una breve deviazione per la frazione San Giuseppe di Casto, raggiungiamo l'Azienda agricola biologica Antoniotti, dove acquistare una varietà di formaggi vaccini, carne e insaccati rigorosamente bio. Proseguiamo verso l'Alta Valle Cervo con un'altra tappa nel segno del formaggio: a Sagliano Micca il punto vendita dell'Azienda Agricola Mazzucchetti, propone prodotti caseari freschi e stagionati del proprio allevamento, che d'inverno ha sede poco oltre, a Campiglia Cervo, e d'estate si sposta in alpeggio poco distante, sul monte Cucco. Risaliamo la Valle Cervo, cercando nelle piccole botteghe locali due caratteristici prodotti da forno, i torcetti e le paste 'd melia', per poi imboccare la Panoramica Zegna con i suoi splendidi panorami e raggiungere la località Bocchetto Sessera, da cui partire per raggiungere l'Agriturismo Moncerchio con una piacevole escursione a piedi della durata di un'ora circa. Gli alpeggi di Moncerchio, e Margosio, che incontreremo più avanti, costituiscono il sistema dell'Ecomuseo dell'Oasi Zegna, dove da giugno a fine settembre si può vivere l'esperienza autentica della vita di montagna, incontrando gli animali al pascolo, assistendo ai rituali quotidiani della mungitura e della lavorazione del latte, e assaggiando o acquistando formaggi tipici e prodotti tipici. Proseguendo oltre Bielmonte, in località Bocchetta di Margosio, poco oltre lo splendido punto panoramico che si affaccia sul Monte Rosa si trova l'AgriChiosco Alpe Margosio dove su prenotazione sono disponibili degustazioni, pranzi e visite al caseificio.

Cosa puoi fare durante il tuo soggiorno:

Il parco degli arbo a Riabella:

San Paolo Cervo, oggi ricompresa nel Comune di Campiglia Cervo, è situata alle pendici del Monte Tovo che la separa dalla conca di Oropa; le sue numerose borgate sono disposte tra i boschi di latifoglie. La frazione più importante è Riabella, posta in alta e felice posizione, nei pressi della quale si può visitare il parco degli Arbo. Si tratta di un ettaro di bosco dove si trovano numerosi e imponenti castagni, gli alberi più importanti nella vita delle comunità locali, che in passato da essi ricavavano i frutti, alimento basilare dell'alimentazione, legna per ardere e per costruire e anche il fogliame per i giacigli.

Domeniche in alpeggio:

Partecipano all’iniziativa, con modalità diverse che vi consigliamo di verificare direttamente con la struttura, l’Alpe Moncerchio e la Cascina Pilota.

Alpe Moncerchio: si arriva con l’auto al Bocchetto Sessera e ci si incammina per un facile sentiero di 2,5 chilometri che in 40 minuti porta all’Alpe dove bisogna arrivare puntuali alle ore 10. Costo: 8 euro a persona, bambini gratis. Prenotazione obbligatoria entro il giovedì al tel. 392.5033701.

Cascina Pilota: la visita guidata (gratuita) è dalle ore 10.30 alle 11.30. Possibilità di degustazione con i prodotti della cascina. La prenotazione è obbligatoria: 347 914 8768.

Info dettagliate su sito ATL: https://www.atl.biella.it/dettaglio-percorso/-/d/itinerario-del-gusto-tra-valle-cervo-e-oasi-zegna-1giorno