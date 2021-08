Fratelli tutti”, il vescovo di Biella al Museo delle Migrazioni di Pettinengo

Domenica 8 agosto, alle 16, a Pettinengo, nello spazio antistante il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, in via Fiume, 12, alla presenza del vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella verrà presentato “Fratelli tutti”, progetto diocesano di speranza e di comunità di sostegno nella crisi.

Percorrendo le vie di fraternità e amicizia sociale indicate dal Pontefice per costruire un mondo migliore, il Museo delle Migrazioni ha allestito la mostra di gigantografie “Biellesi con la valigia: fratelli tutti”, con immagini inedite provenienti dagli archivi di famiglia, creando momenti si socialità attivamente partecipata: per un mondo migliore, più giusto e pacifico che vede l’impegno di tutti: popolo e istituzioni. Nato su proposta del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” – aderente alla FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia) - nell’ambito dell’attività di ricerca demo-etno-antropologica del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, l’esposizione è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Pettinengo, l’Associazione Pacefuturo, le Pro Loco di Pettinengo e di Vaglio Pettinengo, Circolo Familiare Arci Pettinengo, l’Associazione Piccola Fata e il locale Gruppo Alpini, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Per tutta l’estate, sui muri del paese è possibile vedere e guardare 44 immagini storiche, corredate da parole di papa Francesco tratte dalla “Lettera enciclica Fratelli tutti” del Santo Padre sulla fraternità e l'amicizia sociale”, a cura di Riccardo Pozzo. Le parole del Papa diventano azione concreta anche nell’omonimo progetto “Fratelli tutti” messo a punto dalla Caritas diocesana per costruire speranza e comunità in tempo di crisi di valori, non solo crisi sanitaria: risposta concreta alla globalizzazione dell’indifferenza con la creazione di un fondo economico di fraternità, sostegno destinato a singoli, famiglie, piccole imprese e attività. Condivisione degli insegnamenti arricchita a Pettinengo dalla straordinaria presenza del vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella. L’evento si terrà all’aperto, distanziati, nel rispetto delle normative sanitarie in vigore.