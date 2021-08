A Rosazza parte la Caccia al Tesoro del Mistero

È possibile conoscere la storia di un borgo misterioso come Rosazza, immerso nel cuore della Valle Cervo, e divertirsi in tutta sicurezza? È l'idea che hanno avuto gli organizzatori dell'Associazione White Rabbit Event: tre date per partecipare alla prima Caccia al Tesoro del Mistero per adulti. Si comincia alle 15 di oggi, 7 agosto, e si prosegue stasera alle 20 con un'edizione notturna e domani, 8 agosto, alle 15.

“Piccoli gruppo per la vostra sicurezza – affermano - Una location da film, più la possibilità di ricaricare le vostre energie sentendovi in vacanza con una storia avvincente che vi appassionerà. Ecco cosa vi attende a Rosazza. I posti sono limitati (clicca qui), con tanti premi a disposizione per la squadra vincente. Per informazioni scrivere al numero 351.9792609”.