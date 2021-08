Danni da grandine sulle auto: I consigli del Presidente di Federcarrozzieri Davide Galli

Eventi atmosferici catastrofici sempre più frequenti e arriva un conto sempre più salato da pagare a causa dei cambiamenti climatici.

In varie parti di Italia, uno dei fenomeni che si sta intensificando è la grandine e il Biellese, nelle ultime settimane, non ne è uscito indenne.

Le vetture e i mezzi in circolazione in generale, insieme a tutto il comparto agricolo, sono i primi a contare i danni per le precipitazioni di ghiaccio che nelle ultime settimane, anche nel Biellese, sono arrivati ad avere dimensioni simili a palline da ping pong causando danni ingenti alle auto e alle cose. Nel 2019 è toccato a Bologna e due settimane fa nel Parmense.

“In relazione a questi cambiamenti climatici è sempre più importante una maggiore attenzione” ha spiegato a Newsbiella Davide Galli, Presidente Nazionale della Federcarrozzieri “I danni causati dalla grandine alle automobili possono essere ingenti, tra carrozzerie bollate e parabrezza rotti spesso le spese di riparazione possono essere altissime. Le spese di ripristino di un’automobile nel Biellese, dopo l’ultima tempesta di grandine, si aggirano intorno a svariate migliaia di euro.”

Signor Galli, qual è il primo aspetto fondamentale per una maggiore tranquillità?

“La prima cosa che consiglio è un’adeguata copertura assicurativa, soprattutto per macchine nuove o di un certo valore. Ma attenzione: spesso si nascondono dei cavilli. Bisogna fare attenzione alle clausole, ai massimali che non devono essere di poche centinaia di euro e soprattutto che la franchigia non sia alta”.

Altro aspetto da tenere presente è l'indipendenza dell’automobilista nella riparazione, infatti “La compagnia assicurativa tenderà a mandare il danneggiato da strutture convenzionate che però, normalmente, si limitano ad effettuare riparazioni in economia”

Cosa vuol dire effettuare una riparazione economica?

“Molto semplicemente: storicamente le auto danneggiate da grandine venivano riparate attraverso un tirabolli che si limita a raddrizzare le ammaccature a freddo con l’uso di semplici leve, effettuando una riparazione più veloce ed economica, ma potenzialmente più dannosa, soprattutto per le macchine nuove con elevata componente elettrica, in quanto, lavorando senza poter effettivamente controllare dove vengono posizionati gli strumenti, si potrebbero intercettare dei cablaggi, danneggiandoli. Un carrozziere invece offre manodopera più specializzata provvedendo a smontare i pezzi danneggiati, raddrizzando a caldo i bolli e ripristinando la verniciatura”.

Galli ha ricordato che “l’assicurato è sempre libero di scegliere da quale professionista andare e che tipo di riparazione far effettuare, questo non può essere imposto dalla compagnia assicurativa”.

Nel caso di macchine vecchie o di poco valore Galli ha consigliato "piuttosto che soffermarsi sulla carrozzeria, meglio prima di tutto mettere in sicurezza i cristalli, poiché sono un elemento importante della struttura”.