Viverone, il sindaco sbotta: “Mancati pagamenti di IMU e TASI, danno per il Comune”

Nei giorni scorsi il comune di Viverone ha emesso avvisi di accertamento per mancati pagamenti di IMU e TASI riferiti agli anni 2016 e 2017.

“Il totale degli importi evasi in questi due anni è di 147.811 euro e rappresenta un rilevante danno per il Comune per l’impossibilità di aver a disposizione tali importi per le attività correnti – spiega il sindaco Renzo Carisio sui canali social del Comune - Oltre tutto è anche un atto di giustizia fiscale nei confronti dei cittadini che hanno regolarmente pagato tali tasse. Entro la fine del corrente anno il Comune provvederà ad emettere gli avvisi di accertamento per IMU e TASI per gli anni 2018 e 2019”.