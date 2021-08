Nuova allerta gialla sul Biellese, temporali in arrivo

Non accenna a decollare la stagione estiva, unita al sereno e a temperature più miti. Per oggi è prevista una vasta circolazione depressionaria che si avvicinerà all'arco alpino convogliando sulla regione flussi umidi da sudovest e infiltrazioni di aria più fresca in quota che causeranno lo sviluppo di rovesci e temporali. A scriverlo, in una nota sul proprio, l'Arpa Piemonte.

“Le prime precipitazioni sono attese nella tarda mattinata di domani sui settori alpini settentrionali e nordoccidentali. Nel corso del pomeriggio i fenomeni temporaleschi si intensificheranno sul Verbano, Biellese e alto Vercellese con possibilità di estensione a Canavese, valli di Lanzo e pianure – si legge sul sito - Le piogge tenderanno ad esaurirsi nella tarda serata di sabato a partire dal settore occidentale del Piemonte, con gli ultimi residui fenomeni nella zona del lago Maggiore nelle ore prima dell’alba di domenica. Successivamente un promontorio anticiclonico di matrice africana si estenderà sul bacino del Mediterraneo favorendo un miglioramento del tempo sul Piemonte. Le condizioni di marcata instabilità atmosferica determinano allerta gialla per temporali sul nord del Piemonte. I fenomeni potranno essere accompagnati da locali grandinate, raffiche di vento, fulminazioni, isolati fenomeni di versante e allagamenti ad opera del reticolo idrografico secondario”.