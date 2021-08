Il vescovo Farinella a Salussola, benedirà la nuova facciata della chiesa e la Madonna del Rosario

Domani, 8 agosto, il vescovo di Biella raggiungerà la comunità di Salussola per prendere parte al Concerto al Monte, in programma alle 18. Per l'occasione, Monsignor Roberto Farinella benedirà i lavori della facciata della chiesa, terminati nelle scorse settimane.

“Si è trattato di un intervento di restauro – spiega il parroco Lodovico De Bernardi – Ora si può ammirare lo splendore della facciata di questa chiesa risalente al 1300 alla quale sono state eseguite numerose modifiche nei secoli. La facciata, da più di 100 anni, richiedeva un intervento di restauro che abbiamo potuto completare grazie alle agevolazioni governative”.

Il vescovo apporrà la sua benedizione anche sulla statua della Madonna del Rosario. “Era stata ritirata per molti anni e grazie alla generosità di un parrocchiano, in memoria della moglie, è stata ripulita e riportata al suo antico splendore grazie alla sapienza dei fratelli Vitelli di Novara – sottolinea don De Bernardi - In foto si può notare la bellezza dell'opera e i particolari del manto. La Regina del Rosario viene raffigurata con ai piedi una nube con angeli e la luna sotto ai suoi piedi come si racconta della donna nell'Apocalisse. Altri particolari verranno spiegati durante il concerto”.