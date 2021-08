Cybersecurity, la nota di Zegna: “Accesso non autorizzato ai sistemi informatici”

Non solo la regione Lazio, ma anche il mondo della moda è finito nel mirino degli hacker. Sui media nazionali è comparsa la notizia di un'intrusione nel sistema informatico del Gruppo Ermengildo Zegna, azienda biellese simbolo del made in Italy, riconosciuta a livello mondiale.

A comunicarlo la stessa società in una nota sul proprio sito: “Zegna è recentemente venuta a conoscenza di un accesso non autorizzato ai propri sistemi informatici. Non appena la società ha appreso l’accaduto, ha prontamente avviato un’indagine forense, condotta da esperti esterni, e ha messo in atto le azioni necessarie a garantire la sicurezza della propria rete – si legge nella nota - L’azienda ha informato le autorità competenti. L’indagine è tuttora in corso. La nostra priorità principale è garantire la continuità operativa in un ambiente sicuro e protetto”.