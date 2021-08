Biella Città Creativa Unesco sostiene la candidatura di Como

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro tra i sindaci Claudio Corradino (Biella) e Mario Landriscina (Como), alla presenza anche dell’assessore con delega all’Unesco Barbara Greggio.

Biella Città Creativa e la Città di Biella hanno colto l’occasione per rinnovare il pieno sostegno alla Città di Como, che si candida nel cluster Craft & Folk Arts con l’obiettivo di rafforzare la comunità che gravita attorno al settore manifatturiero e per essere riconosciuta a livello internazionale per le sue capacità creative nella lavorazione della seta.