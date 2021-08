A Biella si torna a parlare di Green Pass, microfono aperto ai Giardini Zumaglini

Si continua a parlare di Green Pass. A Biella e in tutta Italia. Nel pomeriggio di oggi, 7 agosto, Libertà di Cura Biella organizza una manifestazione sul tema (comunicato alle autorità competenti con l'invito a rispettare le prescrizioni vigenti, come forma statica, distanziamento e mascherina) ai Giardini Zumaglini di Biella, a partire dalle 16.

“Interverrà la dottoressa Rossana Becarelli – spiegano gli organizzatori – Sarà possibile intervenire al microfono per portare la propria esperienza personale. Sono benvenuti tutti: operatori sanitari, docenti, genitori, bambini per la libertà di scelta. Si possono portare strumenti musicali per l'accompagnamento e farsi sentire. In caso di maltempo l'evento sarà annullato”.