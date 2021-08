Graglia piange la scomparsa di Mauro Anfuso. L’omaggio del figlio Maurizio

Graglia piange, in questi giorni, la scomparsa di Mauro Anfuso, venuto a mancare all’età di 72 anni a causa di un malore.



Nato ad Aosta e trasferitosi a Graglia sin dalla tenera età, si è sempre distinto per tutto il lavoro svolto per il suo paese, per il sostegno e l’aiuto che ha regalato a chi gli stava accanto.

Storico membro degli Alpini, Mauro era anche tra i fondatori del rifugio Mombarone e del gruppo Antincendi Boschivi di Graglia.



Il suo ritratto vive oggi nella nostra memoria attraverso le parole del figlio Maurizio: “Mi ricordo come era felice quando è andato in Puglia a fare una missione antincendio. Ha sempre fatto il volontario, era la sua passione”.