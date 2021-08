Rugby, firma con Biella l'estremo Santino Scalerandi

Si aggiunge alla lista degli argentini alla corte di Marco Porrino per la stagione 2021/2022, il giovane Santino Scalerandi, estremo e piazzatore, alto 176 cm per 80 kg. Argentino, nasce a Villa Carlos Paz, Cordoba, il 6 ottobre del 1998.

Inizia presto a giocare nel club della sua città e non tarda a farsi notare dagli addetti ai lavori che lo convocano nella selezione di Cordoba in diverse importanti occasioni. Sale in prima squadra nel Cordoba Athletic Club nel 2018. L’anno successivo tenta l’avventura italiana e ci riesce ritagliandosi un posto in Serie B con la maglia dell’Imola Rugby.

Della sua nuova avventura in gialloverde dice: “Sono molto contento di poter far parte di questa squadra. Arriviamo da un’annata difficile, ma questa chiamata ha ripagato tutti i sacrifici che ho fatto fino a questo momento. Non vedo l’ora di ricominciare dopo tanto tempo e di conoscere i miei nuovi compagni di squadra oltre allo staff tecnico. Farò del mio meglio per aiutare la squadra durante il prossimo campionato. Ci tengo a ringraziare la società per la fiducia che ha riposto in me”.

Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “Santino è un ragazzo molto giovane, ma dalle grandi potenzialità. Si trovava già in Italia, quindi è stato facile prendere contatto con lui. È un giocatore in grado di ricoprire i ruoli di estremo e ala, oltre ad essere un valido piazzatore. Sarà utile a fare bene nel prossimo campionato e siamo certi si troverà benissimo con noi che non vediamo l’ora di accoglierlo al club. È un ragazzo serio dal quale ci aspettiamo tanto impegno e tanto lavoro".