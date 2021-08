Alpini: Corsa in montagna a Campiglia Cervo

Il Gruppo Alpini della Valle del Cervo organizza, per domani, sabato 7 agosto, la tradizionale corsa in montagna (non competitiva) valida per il Campionato Sezionale A.N.A. Biella.

Il ritrovo sarà alle 15 presso la sede del gruppo a Campiglia Cervo per iscrizioni, consegna pettorali e ritiro pacco gara.

Alle 17 la partenza per un percorso di circa 8 km con un dislivello totale di 350mt.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid vigenti. Tutti i concorrenti dovranno presentarsi muniti di mascherina da indossare alla partenza.