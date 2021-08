E' scontro tra il PD biellese e l'Assessore Gaggino in merito all'uscita dall'Agenda Digitale di Biella

In una nota stampa del PD Biellese Massimiliano Gaggino è stato attaccato in modo aspro, colpevole secondo il Partito Democratico, di aver deciso di uscire da Agenda Digitale Biella "nonostante facesse parte del Patto del Battistero fin dalla sua sottoscrizione e che dal 2015 al 2019 avesse investito in #ADBiella ben 108.041,00 euro. Palazzo Oropa deteneva il 23.92% della public utility biellese, oggi non ha più nulla".

Prosegue il comunicato a firma PD: "In buona sostanza, la spocchia e l'arroganza di Massimiliano Gaggino hanno vanificato investimenti pubblici per oltre 100mila euro. Saranno sicuramente contenti i cittadini, apprendendo che i loro soldi sono stati gettati alle ortiche solo perché l'assessore all'Innovazione Tecnologica della giunta Corradino ha un'idea diversa da quella del CdA di Agenda Digitale Biella. A vederla così, viene anche il sospetto che questa sciagurata "cessione di quote", dettata da motivi puramente personali, possa in qualche modo concretizzare un danno erariale".

Gaggino non ci sta e risponde:



“Prendo le distanze dall’affermazione che avrei gettato cento mila euro dalla finestra. Non corrisponde a realtà: il Comune di Biella ha investito in servizi circa 30 mila euro, di cui 12 mila con finanziamento Crt, quali ad esempio collegamento in fibra e oasi wi-fi. Attività che il Comune di Biella avrebbe potuto tranquillamente effettuare internamente senza l’Agenda Digitale. Gli oltre 100 mila euro, citati da Partito Democratico sono validi ai soli fini di impatto mediatico in quanto a parte i circa 30 mila euro citati, i restanti derivano da una quota forfettaria di costi del personale comunale (e degli altri partner) rendicontati in Agenda digitale, una prassi nota nell’ambito del Patto del Battistero”.

L’assessore Massimiliano Gaggino aggiunge: “Nulla è stato gettato dalla finestra e come ho più volte avuto occasione di dichiarare non ho mai voluto sostituirmi all’operato dell’ex assessore Zago nel rispetto totale di ciò che comunque è stato costruito. Tuttavia non condivido gli scopi concreti del Patto del Battistero e perciò ho preferito proseguire le attività dell’Innovazione tecnologica del Comune di Biella valutando altre opportunità. Esempio più concreto, e ringrazio di poter anticipare una prossima significativa novità, il rilascio di una nuova App che sarà a disposizione dei cittadini biellesi: erogherà servizi non solo per i residenti della Città di Biella ma anche per tutti coloro che in qualche modo necessitano di interfacciarsi con i servizi del capoluogo, quelli sanitari ed altri della Regione Piemonte”.