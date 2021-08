Incoronazione della Madonna d'Oropa, un week end di giovani talenti in concerto

Thomas Petrucci e Michela Di Mento in concerto stasera ad Oropa - Foto Santuario d'Oropa

Continua la rassegna di appuntamenti, conferenze, concerti e visite guidate nell’estate dell’Incoronazione. I concerti e le conferenze sono gratuite, si può partecipare in presenza secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sanitaria. Gli appuntamenti concertistici saranno trasmessi anche in streaming sui canali del Santuario.

Appuntamenti della settimana:

VENERDI 6 AGOSTO Basilica Antica, ore 19,15 Concerto dei Giovani Talenti. “Tra Antica Grecia e Novecento con un pizzico di fiato”

Venerdì 6 agosto in Basilica Antica due giovani musicisti del Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria. Penultimo appuntamento con la Rassegna che Oropa ha dedicato ai giovani talenti degli Istituti Superiori Musicali del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Il concerto propone un duo strumentale insolito, flauto e chitarra, e un programma che mette in fila autori poco noti del Novecento con qualche curioso rimando all’antichità.

Tra Antica Grecia e Novecento con un pizzico di fiato

Thomas Petrucci (chitarra)

Michela Di Mento (flauto)

PROGRAMMA:

Jacques Castèréde (1926 – 2014) Sonatine d’Avril (Allegro non troppo vivo, Ben moderato, Tema con variazioni)

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959) Distribucao de flores

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895 – 1968) Sonatina op. 205 (Allegretto grazioso, Tempo di Siciliana, Scherzo Rondò)

Erik Satie (1866 – 1925) Gymnopédie n. 1 Gnossienne n. 1 Gnossienne n. 3

Astor Piazzolla (1921 – 1992) Historie du tango (Bordel 1900, Cafe 1930, Nightclub 1960, Concert d’aujourd’hui)

SABATO 7 AGOSTO

Ore 15, Ritrovo alla Basilica Superiore Visita guidata alla Basilica Superiore

La guida condurrà i visitatori nel cuore della storia della Basilica Superiore, che è la storia di progetti grandiosi, di architetti, ma soprattutto di persone. Consacrata nel 1960, è stata riaperta al culto il 30 agosto 2020 dopo 4 anni di lunghi e impegnativi restauri.

L’esigenza di costruire una nuova chiesa, considerato l’elevato numero di pellegrini che si recavano in preghiera al Santuario, venne avvertita sin dal XVII secolo, quando si iniziò a discutere del progetto di realizzazione. Sul finire dell’Ottocento, venne scelto il progetto dell’architetto Ignazio Amedeo Galletti (1726-1791), elaborato un secolo prima, e, proseguendo lo sviluppo del Santuario verso Nord, venne deviato il torrente Oropa per disporre dello spazio necessario. Posata la prima pietra nel 1885, i lavori proseguirono con molta difficoltà attraverso le due guerre mondiali, coinvolgendo numerosi e qualificati consulenti tecnici. La cupola, che si eleva per oltre 80 m dal pavimento, fa da corona all’imponente monumento, che venne consacrato nel 1960.

Tre grandi portali in bronzo, preceduti da un ampio pronao, descrivono la storia del Santuario, dalle origini eusebiane fino alla costruzione della Chiesa Nuova, sulla quale aprono l’accesso. Un ampio spazio ottagonale, sovrastato dalla cupola sorretta da alte colonne tra le quali si aprono sei cappelle dedicate alla storia della vita della Vergine, accoglie i visitatori all’interno dell’ampia e grandiosa sala. L’altare maggiore, posto al centro della sala minore, è sormontato dall’aereo ciborio, moderna opera dell’artista milanese Gio Ponti.

N.B. non sarà possibile accedere alla cupola. Attività gratuita sostenuta dal progetto di animazione naturalistica e culturale promosso ed organizzato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV, con la collaborazione dell’Amministrazione del Santuario di Oropa, Fondazione Funivie e il sostegno della Città di Biella – Assessorato alla Cultura

Basilica Antica, ore 19,15 Concerto dei Giovani Talenti. “Brahms e Frank: capolavori romantici a confronto”

Ultimo concerto della stagione musicale dedicata ai giovani musicisti del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Due compositori del periodo romantico sono stati scelti per chiudere il ciclo di concerti della Rassegna Giovani Talenti che ha portato al Santuario di Oropa laureati e laureandi degli Istituti Superiori di Studi Musicali.

Le due musiciste ospiti dell’ultima serata sono allieve dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta.

Brahms e Franck: capolavori romantici a confronto

Virginia Citraro (violino)

Erica Pompignan (pianoforte)

PROGRAMMA:

Johannes Brahms (1833 – 187) Sonata n. 1 in sol maggiore per violino e pianoforte op. 78 (Vivace ma non troppo, Adagio, Allegro molto moderato)

César Franck (1822 – 1890) Sonata in la maggiore per violino e pianoforte (Allegretto ben moderato, Allegro, Recitativo Fantasia ben moderato largamente con fantasia, Allegretto poco mosso)

Un pianoforte d’eccezione

Il pianoforte che ha accompagnato i concerti della stagione dei Giovani Talenti a Oropa è uno strumento dalla storia singolare. Costruito nel 1928 con cura artigianale nei particolari estetici e funzionali, è un 3/4 coda di marca C. Bechstein, modello C 234, 88 note, 2 pedali, matricola 131496 e tastiera in avorio.

Il pianoforte è inoltre di particolare rilevanza storico-culturale. Esistono infatti certificazioni che attestano che sia stato suonato dal Maestro Arturo Benedetti Michelangeli in occasione di uno straordinario concerto tenutosi l’8 aprile 1957 al Teatro Sociale di Biella.

Il Maestro era stato invitato dalla signora Sorrenti, sua compagna di studi al Conservatorio di Milano dove entrambi erano allievi del Maestro Giovanni Anfossi. Nel concerto, Benedetti Michelangeli suonò pagine di Chopin, Liszt, Debussy e Ravel, ma i testimoni presenti alle prove ricordano che l’artista non voleva smettere di suonare le Variazioni Goldberg di J. S. Bach, continuando a sottolineare quanto fosse piacevole suonare quel brano con questo strumento.

Il pianoforte, utilizzato per questo memorabile recital e successivamente acquistato dalla famiglia Rivetti di Biella, passò poi al compianto don Carlo Lepora e ora, dopo l’accurato restauro curato dalla ditta Alvise Biolcati Rinaldi di Biella, è stato messo a disposizione per la Rassegna Giovani Talenti al Santuario di Oropa grazie alla generosità degli eredi.

Chiostro della Basilica Antica, ore 21 Concerto Gospel e Pop “In povertà di carne… eccomi Signore”

Sabato 7 agosto nel Chiostro serata di musica gospel e pop accompagnata da letture per un viaggio a colori nella spiritualità del nostro tempo Parole di Papa Giovanni Paolo II e del Dalai Lama. Versi di Pablo Neruda e Alda Merini. La struggente bellezza del gospel e brani pop che sono già entrati nella storia della musica. Sono tanti gli elementi che compongono il programma dell’evento in programma per sabato 7 agosto. Una serata nella quale si alterneranno brani musicali a letture per un viaggio nelle mille dimensioni della spiritualità contemporanea.

Biella Jazz Company Big Band

Porgy and Bess, Gil Evans

Sweet Georgia brown, Ben Bernie & Maceo Pinkard

Tall cotton, Sammy Nestico

Count Bubba, Gordon Goodwin

On Broadway, Barry Mann & Cynthia Weil, versione di George Benson

Spain, Chick Corea

The Jazz Police, Gordon Goodwin

PROGRAMMA:

Roberto Romano, Domenico Granieri, Francesco Di Mauro, Camilla Rolando (trombe) – Angelo Rolando, Didier Yon, Roberto Prandi, Marco Anastasio (tromboni) – Daniele Gardino, Gianluca Stocco, Claudio Bianzino, Gianni Mantoan, Frank Kpade, Franco Garizio (sax) – Luca Roffino (drum) – Daniele De Palma (piano) – Mauro Fregonese (basso) – Gioela Scomazzon (chitarra)

Sara Piola tra suoni e parole

Circle of life, Lebo M., Hans Zimmer

I believe I can fly, R. Kelly

Ain’t no mountain high enough, V. Simpson, N. Ashford

Ave Maria, Noa

Joshua fit the battle of Jericho, tradizionale spiritual

I know where I’ve been, M. Shaiman

Hallelujah, L. Cohen

Beautiful that way, Noa,

G. Dor, N. Piovani

When you believe, S. Schwartz, H. Zimmer

Sara Piola (vocalist) – Lorenzo Blardone (pianoforte elettrico) – Salvatore Ferrarello (percussioni) – Federico Ferrarello (basso elettrico) – Linda Angeli (letture) – Coreografie: Giulia Berghino ed Elena Mosca a cura di Sofia Doria

DOMENICA 8 AGOSTO

Ore 11 e ore 15, ritrovo ai cancelli del Santuario Visite guidate al Santuario, al Tesoro e agli appartamenti reali dei Savoia

Il percorso si sviluppa dal primo piazzale al chiostro sacro passando attraverso la Porta Regia, progettata dal famoso architetto Juvarra. La visita prosegue quindi nella Basilica Antica, nelle gallerie degli ex voto, negli Appartamenti Reali dei Savoia e nel Museo dei Tesori. Qui sono esposti i paramenti liturgici, i documenti storici, i dipinti, le opere d’arte, gli ori e i gioielli che hanno adornato la statua della Madonna di Oropa in occasione delle Incoronazioni centenarie che si sono susseguite a cominciare dal 1620. Quota di partecipazione: 5 Euro