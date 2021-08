Tragedia in montagna, recuperato il corpo senza vita dell'escursionista disperso in Valle Gesso (foto di repertorio)

Operazione notturna del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Valle Gesso. Intorno alle 21 è giunta la denuncia di mancato rientro per un escursionista presumibilmente diretto alla Cima di Nasta. Verso le 22 la sua auto è stata ritrovata al Pian della Casa del Re e le squadre sono partite a piedi per la ricerca. Alle 2.30 del mattino con il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza è stata raggiunta la cima e ritrovata la firma del disperso sul libro di vetta.

In discesa le squadre hanno battuto i vari percorsi di accesso senza esito. Questa mattina, l'elicottero dei Vigili del Fuoco ha effettuato il ritrovamento della salma in un canalone appena sotto la cima. Per il recupero è stata inviata l'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese con il medico a bordo per la constatazione del decesso. Sono intervenuti il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.