La nostra redazione, in trasferta, è andata sui luoghi del disastro dell'alluvione a Como. Fervono i lavori per ripristinare il lungolago con un occhio attento al meteo dei prossimi giorni.

"Una cosa così non si era mai vista" commentano i residenti mentre cercano di riportare un po' di normalità nel quotidiano "In un mese in cui ci si aspettano solitamente turisti e visitatori non sappiamo se tutto questo influirà negativamente sul turismo"

Le immagini sono eloquenti, il lavoro prosegue.