Nuovo intervento del Soccorso Alpino sulle montagne biellesi. Intorno alle 18.30 di ieri sera, 5 agosto, un uomo si è fatto male battendo violentemente la testa alle Piane di Montesinaro, lungo la strada che porta al monte Bo.

Si è subito attivata la macchina dei soccorsi, con l'elisoccorso giunto in zona per il recupero dell'uomo e il trasporto in ospedale per le cure di rito.