Scontro motorino-auto a Valdilana, 17enne finisce in ospedale (foto di repertorio)

Prognosi di sette giorni per il giovane alla guida del suo motorino rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, 5 agosto, a Valdilana. Il motociclo si è scontrato, per cause da accertare, con un’auto condotta da una donna della zona, rimasta indenne.

Lievemente ferito, invece, il 17enne, velocemente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia per i rilievi di rito.