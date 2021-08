Mucca rimane ferita in alta Valsessera, in corso operazioni di recupero (foto di repertorio)

Una mucca è rimasta ferita per cause da accertare e non può più camminare a valle. Per questo motivo si sono attivati i soccorsi, con l'intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 6 agosto, nell'alta Valsessera.

La squadra di terra ha raggiunto il bovino, insieme ad un veterinario per le prime cure del caso, in attesa dell'arrivo dell'elicottero per le operazioni di recupero dell'animale.