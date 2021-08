Manifestazione contro il Green Pass a Biella, quattro persone denunciate e sanzionate

A conclusione dell'attività di indagine riguardo lo svolgimento della manifestazione non autorizzata di protesta contro il Green Pass per la prevenzione dal contagio da Covid-19, tenutasi lo scorso 24 luglio, in piazza Martiri a Biella, sono stati identificati e denunciati dal personale della Digos quattro uomini, resisi responsabili della perpetrazione del reato contravvenzionale di cui all'articolo 18 R. D. 18 giugno 1931 numero 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Per tale iniziativa, tenutasi contestualmente in decine di altre città italiane dopo essere stata pubblicizzata tramite i social, non era pervenuto il prescritto avviso al Questore di Biella e si era tenuta con la partecipazione di oltre 400 persone.

Dopo circa un'ora i manifestanti sono confluiti in via Battistero, davanti al Municipio, dove i quattro hanno incitato i presenti a formare un corteo estemporaneo, ponendosi a capo dello stesso per raggiungere la sede della Prefettura, dove la protesta è terminata con l'allontanamento dei dimostranti. Sono in corso le notifiche delle sanzioni amministrative a carico dei medesimi per la mancata osservanza, sempre degli stessi, delle distanze sociali prescritte nello svolgimento dell'iniziativa e dell'obbligo di indossare la mascherina chirurgica.