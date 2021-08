Il Cpia Biella-Vercelli vola a Dublino grazie al Progetto Erasmus+

Il Cpia Biella Vercelli, nell’anno scolastico 2019-20, è risultato vincitore di una borsa Erasmus+, con il progetto STEP BY STEP, presentato nel febbraio 2020. Nel progetto sono previsti due corsi diversi: una settimana intensiva di un corso di lingua inglese e un training di sensibilizzazione su migrazione, razzismo, discriminazione, culture e diversità, con strategie rivolte agli insegnanti che si trovano ad avere classi plurilingue, argomento fondamentale per il nostro tipo di scuola A seguito dell’emergenza pandemica, le prime partenze sono slittate e il progetto ha preso vita solo nel luglio 2021.

Durante la settimana dal 25 al 31 luglio sono partite per Dublino la dirigente scolastica Emanuela Verzella, l’assistente amministrativa Isabella Salaris e la docente Gabriella Simionati per un corso intensivo di lingua inglese atto a migliorare le competenze linguistiche e soprattutto la capacità di conversazione in lingua inglese, fondamentale per la nostra realtà scolastica e necessaria come idioma veicolare con la maggior parte dei nostri studenti. L’esperienza si è rivelata nel complesso positiva pur tenendo conto delle restrizioni di viaggio ancora presenti. La prossima partenza prevista sarà verso l’Islanda il prossimo settembre 2021.