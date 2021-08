A Zumaglia la piazza Maria Alba Fochesato

Domenica 1° agosto a Zumaglia il Prefetto di Biella, Franca Tancredi, il Commissario Capo Giovanni Buda, il Vice comandante della Stazione dei Carabinieri di Bioglio, Maresciallo Salvatore Scorrazza, associazioni del territorio, una buona rappresentanza di sindaci biellesi, e tanta gente che le era molto affezionata, hanno ricordato Maria Alba Fochesato, sindaco di Zumaglia dal 2004 al 2009, mancata nel gennaio del 2016.

Domenica si è infatti svolta la cerimonia di intitolazione della nuova piazzetta adiacente la chiesa parrocchiale di Via XXV Aprile a Maria Alba Fochesato. L’evento è iniziato con i saluti del sindaco, Elvezia Delvento, e il ricordo di Maria Alba sia nella sua veste di amministratrice che nella sua veste umana, poiché si è costantemente interessata ai problemi di tutti cercando di risolverli.

Alla collega Delvento, è seguito l’intervento del sindaco di Ronco Biellese Carla Moglia, che ha collaborato con Maria Alba Fochesato negli anni del suo mandato.

Il Prefetto Tancredi ha ringraziato i sindaci per il lavoro che stanno svolgendo, particolarmente in questi due anni che li ha visti in prima linea per la pandemia che ha colpito il Paese.

Maria Alba Fochesato è stata ricordata nei suoi pensieri e parole del testo di Franco Sarbia “ Noi siamo fatte così “, letto da Carola Sagliaschi.

Prefetto e sindaco di Zumaglia hanno scoperto la targa dedicata a Maria Alba che è stata benedetta da Don Giuseppe Fabbri. Dopo la lettura della targa da parte del primo cittadino, la cerimonia si è conclusa con grande soddisfazione di tutti i presenti.