Green Pass: Il primo giorno dei ristoratori biellesi

Tra dubbi e perplessità si è giunti alla griglia di partenza per la misura più celebre dell’ultimo periodo. Scatta oggi, venerdì 06 agosto, l’obbligo di mostrare il Green Pass per poter consumare al chiuso e, parallelamente, l’obbligo per i ristoratori di verificare l’idoneità dei loro clienti.



“C’è stata grande confusione intorno a questo provvedimento – racconta Giuseppe Apicella, proprietario del ristorante “La Pace” – ma nessuno ha fatto storie. Abbiamo avuto meno clienti ma finché è possibile sfruttare il dehors non ci saranno grossi problemi”.



Anche al ristorante San Giacomo, al Piazzo, la prima giornata non ha avuto un impatto deciso, ma permane l’incertezza: “Per poter dare un giudizio definitivo – dice Pietro Calcagno – è necessario aspettare i prossimi giorni. Sicuramente per poter effettuare dei controlli adeguati si ha bisogno di più personale, e anche quello ha un suo costo”.



Più fiducioso è invece Luigi Apicella, proprietario del Ristorante La Lucciola in Piazza San Paolo: “Abbiamo esposto un cartello fuori dal ristorante e alcune persone sono arrivate già preparate. Penso che andando avanti sarà ancora più facile gestire la situazione”.