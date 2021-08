La intranet che vorrei, ecco la nuova versione per i dipendenti della Provincia

La transizione al digitale della Pubblica amministrazione è una visione ed un progetto di ampio respiro che coinvolge tutti, in veste di lavoratori e di cittadini, a partire dal personale della PA. Tra le iniziative che Provincia di Biella sta mettendo in campo per aumentare la consapevolezza e la cultura digitale dei propri dipendenti, un posto di rilievo occupa la nuova Intranet: pensata, progettata e realizzata internamente, da un gruppo di lavoro interno all’Ente.

Una intranet aziendale è un sito web interno per la condivisione delle informazioni, per trovare notizie utili per il lavoro, avere a disposizione documenti, ricevere avvisi e per accedere facilmente agli applicativi in uso. E’ uno strumento che, se ben progettato, migliora molto l’organizzazione del lavoro e di conseguenza contribuisce al benessere dell’azienda. Essendo quella in uso creata oltre 15 anni fa, quindi ormai datata, era opportuno pensare ad una rete interna nuova, con una struttura più snella ed efficace. Il risultato è uno strumento con il quale è possibile, in pochi passaggi, scaricare i modelli necessari, trovare le informazioni giuste, consultare i manuali, entrare negli applicativi in uso quotidianamente, trovare indirizzari, utilizzare la piattaforma di gestione del proprio cedolino, orario, cartellino.

Il tutto disponibile e accessibile in un unico luogo virtuale, accessibile ai soli dipendenti. La nuova intranet è stata pensata anche per crescere ed evolversi: ha le carte in regola per diventare una vera piattaforma comune per condividere le informazioni e aumentare le conoscenze, non solo in ambito lavorativo. Sono previste bacheche tematiche: Rsu, Cug, avvisi e annunci vari. Inoltre sono realizzabili anche altre sezioni aperte a tutti: gallerie fotografiche, forum, calendari, segnalazioni di eventi ecc.