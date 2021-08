Da oggi il Green Pass, controlli con la app VerificaC19

Da oggi, venerdì 6 agosto, è in vigore il Green Pass per accedere a spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici, e qualsiasi servizio di ristorazione al tavolo al chiuso.

Baristi e ristoratori, forse la categoria più colpita dalle chiusure della pandemia, da oggi dovranno quindi controllare il Green Pass dei clienti che consumeranno seduti all'interno dei locali, utilizzando la app VerificaC19 per verificare il QR Code del certificato verde sia sullo smart phone, che stampato sulla carta. “Questa è l'unica indicazione che abbiamo avuto dal Governo – denuncia il titolare del bar L'Alchimista di Biella, e presidente FIEPET di Confesercenti, Michele Orsalla – Nella riunione in Prefettura di ieri non abbiamo avuto notizie positive per noi: abbiamo preso atto che le richieste della nostra categoria non sono state prese in considerazione. Controlleremo con questa app scaricabile dagli store virtuali degli smart phone, ma non abbiamo la formazione per fare controllo documentale”.

Sul tema Green Pass, Newsbiella.it ha interpellato alcuni esponenti di #ioapro, il gruppo di baristi che, dalla scorsa primavera, rimanendo aperti per protestare contro le norme anti covid-19, sono in prima linea contro le misure restrittive del Governo.

“Il Green Pass è una situazione confusa: noi non abbiamo la capacità di gestirla. – afferma Marco Bianchetto, titolare del Caffè Mazzini di Cossato – Le associazioni di categoria ci dicono che noi, titolari di bar, non possiamo obbligare i dipendenti a vaccinarsi: io ne alcuni terrorizzati dal vaccino. Quindi Confesercenti, Ascom, Prefetto o Carabinieri di Cossato mi devono dire come comportarmi con un dipendente non vaccinato che lavora all'interno di una caffetteria dove di può consumare dentro al tavolo con il Green Pass”.

Claudio Bianchetto, papà di Marco, ha un suggerimento: “Con responsabilità, chi non ha il Green Pass, deve servirsi solo all'aperto o presso al bancone, perché noi non abbiamo autorità per chiedere documentazione ad un cliente”.

Infine, Pietro Capraro, proprietario della Gelateria Pasticceria La Favola dii Cossato, collega il discorso Green Pass a quello del vaccino. “Il Green Pass è una forma di discriminazione nei confronti di chi non si vaccina. Anche chi è vaccinato può essere contagiato e quindi contagiare. Come ognuno è libero di fumare, lo può essere di non vaccinarsi. Leggo frasi discriminatore nei confronti di chi non si è vaccinato: io rispetto la scelta di chi fa il vaccino, ma anche la mia di non farlo deve essere rispettata. Quindi nel mio locale entreranno tutti: questa scelta per difendere i miei diritti e quelli dei miei figli, e per tutelare la libertà di scelta soprattutto dei giovani”.