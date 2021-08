Alle prossime elezioni amministrative in programma il 3 e 4 ottobre, in cui cambieranno le amministrazioni comunali di capoluoghi di Regione come Roma, Milano, Napoli e Torino e Bologna si voterà anche in 8 comuni del Biellese.

Si tratta di Castelletto Cervo, Dorzano, Campiglia, Rosazza, Veglio, Zumaglia. Gli altri due sono Lessona e Coggiola, dove hanno già annunciato la loro candidatura gli attuali vice sindaci Simone Cambié e Pierangela Bora Barchietto.