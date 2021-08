Ristorante Pizzeria La Pace sempre aperto fino a Ferragosto - FOTO

Il Ferragosto alla Pace di Biella, con menù libero alla carta, sarà all'insegna del pesce fresco, con possibilità di menù degustazione su prenotazione.

Alle Pace trovi anche la pizza classica contemporanea con Biga a lunghe lievitazioni e alta digeribilità, impasti speciali e per intolleranti (Gluten Free certificato Asl Biella), specialità di pesce e piatti di stagione della tradizione italiana da gustare nel comodo dehor estivo.

La Pace si concederà una breve vacanza dal 16 al 27. Alla riapertura del 28 agosto troverai il sito internet con i piatti del menu e la novità per la consegna a domicilio: lo staff della Pace ha creato un app con cui potrai ordinare direttamente dal sito internet, riempendo con i tuoi piatti preferiti il carrello virtuale.

Un servizio che si aggiunge all'asporto, al domicilio prenotato telefonicamente ed a quello tramite le app più conosciute. “In questo momento – spiega il titolare Giuseppe Apicella – il cliente può soltanto visualizzare il menu dal sito. Creando questa app vogliamo favorire il cliente che ordina on line, per abbattere le commissioni del 25-30% che si pagano alle varie piattaforme che lavorano in Italia, e per ottimizzare i tempi d’attesa per chi ordina telefonicamente.”

Ristorante Pizzeria La Pace ti aspetta tutti i giorni a Biella, in via Garibaldi 6 (aperto 12-15 e 18:30-24). Servizio asporto e domicilio chiamando 01521930 oppure 3421404222. Consegna a Biella e comuni limitrofi.

Visita il sito www.lapacebiella.it .