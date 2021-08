Casapinta: Frazioni ripavimentate e investimenti per opere pubbliche

Continua l’opera di rifacimento delle pavimentazioni nelle frazioni del comune di Casapinta. In questi mesi sono state completati i lavori iniziati nel 2020 nella via Rondo e frazione Fantone, dopo un arresto per mancanza di fondi.

Con il bilancio del 2021 il Comune ha rifinanziato le opere che saranno quindi portate a termine con il rifacimento della pavimentazione anche di frazione Gallo.

Altri investimenti per le opere pubbliche sono previsti dall’autunno a fine anno. L’Amministrazione Comunale ha stanziato 16mila euro per la sostituzione di 7 caldaie negli alloggi di proprietà con strumenti a termoregolazione ed efficienza energetica >90% e classe A.

35mila euro sono stati destinati alla sostituzione dei serramenti esterni della casa comunale e dello stabile dell’ambulatorio. Infine 13mila euro saranno destinati alla manutenzione edile degli immobili di proprietà comunale.