Occhieppo Inferiore: Avviata raccolta firme per i continui black-out di Enel

Raccolta firme per i continui balck-out di Enel - Foto archivio

La sindaca di Occhieppo Inferiore, Monica Mosca, ha lanciato una petizione sulla piattaforma online change.org per sollecitare Enel a trovare una soluzione definitiva al problema della cabina di Via Caralli e via San Clemente, soggetta troppe volte a prolungati black-out nei giorni di intenso maltempo.

Il testo riportato nella petizione è il seguente: “I cittadini di Occhieppo Inferiore, unitamente all'Amministrazione Comunale, chiedono di intervenire con celerità sulle linee che alimentano la cabina di Via Caralli a Occhieppo Inferiore in provincia di Biella che, in concomitanza di eventi meteo con piogge intense, è soggetta a black-out prolungati anche oltre le 24 ore, causando notevoli disagi e danni alle utenze collegate.

Dato che la situazione di criticità è già stata segnalata da tempo dall'Ente Comunale e dagli stessi cittadini si chiede: che vengano avviate celermente ulteriori analisi per la RISOLUZIONE DEFINITIVA DELLA GRAVE PROBLEMATICA in quanto la cabina gestisce complessivamente 182 forniture suddivise su 4 linee di bassa tensione.”

La petizione è sottoscrivibile all’indirizzo https://bit.ly/3lt8oJQ

La piattaforma richiede in automatico una donazione, ma non è dovuta né necessaria per la sottoscrizione della petizione.