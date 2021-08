Biellasport: arriva la linea dedicata al padel, il fenomeno sportivo del momento FOTO

Il padel, sport ideato nel 1969 dal messicano Enrique Corcuera, è una disciplina di derivazione tennistica che, nel corso degli ultimi vent’anni, ha ottenuto una popolarità sempre più grande, prima in America Latina e poi nel mondo.

Si pratica nello stesso modo del suo “fratello maggiore”, con una racchetta e una palla, ma si differenzia principalmente per il campo di gioco dotato di pareti che possono essere sfruttate per effettuare rimbalzi e giocate che non sarebbero possibili altrimenti. Oltre al terreno di gioco, il padel si discosta dal tennis per via della pallina con una pressione interna inferiore e una racchetta dal piatto rigido.

Proprio per via di queste peculiarità Biellasport ha deciso di dedicare al padel, all’interno del suo negozio, una propria sezione in cui si può trovare tutta l’attrezzatura di cui si ha bisogno per praticare questa affascinante disciplina. Si parte dallo strumento principale: la racchetta. La sua forma ridotta è molto più circolare rispetto a quella del tennis ed ha un design più compatto. A seconda del livello del giocatore, la racchetta può avere una forma più arrotondata, per arrivare ai modelli più sofisticati dalla peculiare forma a diamante.

Entrambe le tipologie di racchette, per principianti e professionisti, sono presenti in negozio: “Essendo giocato in quattro e su un campo più corto – spiega Luca Mastronicola di Biellasport - la racchetta deve garantire un dosaggio del tiro forte ma calibrato. La base, siliconica all’interno e, per alcune specifiche racchette, con elementi in carbonio, garantisce l’assorbimento dell’impatto e una buona risposta”.

Anche le scarpe, pur essendo concepite per un terreno di gioco costruito con lo stesso materiale, presentano le loro particolarità: “Sempre per ragioni di spazio le scarpe sono più ammortizzate e più grammate, con tomaie più elastiche”. Sebbene l’abbigliamento resti il medesimo non ci sarà bisogno di spostarsi all’interno del negozio per acquistarlo. Infatti, la sezione dedicata al padel fornisce anche magliette e pantaloncini dry-fit.