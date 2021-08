Alessia Diego firma la sua quinta stagione con la Virtus Biella

Virtus Biella comunica di aver rinnovato l’accordo con l’atleta Alessio Diego anche per la stagione sportiva 2021/22. Per lei inizia oggi il quinto capitolo consecutivo sul parquet di Chiavazza nel roster della Prima Squadra. Queste le sue parole: «Sono molto contenta di giocare ancora con questa maglia e non vedo l'ora che ricominci il campionato. Sicuramente le nuove arrivate sapranno dimostrare tutto il loro valore integrandosi subito nel gruppo, sono molto curiosa di conoscerle.

L'obiettivo è sempre lo stesso: divertirci ottenendo un risultato finale sempre più importante. Speriamo quindi di ripetere quanto abbiamo fatto la scorsa stagione con la qualificazione ai PlayOff e magari anche di superarci. Non sarà facile ma ci proveremo. Ripartiremo come sempre cariche e unite. Puntiamo tanto sull'unione dello spogliatoio, nei momenti difficili è la nostra vera forza in più. Spero si possa tornare a giocare con il pubblico presente sugli spalti. In passato, prima che la pandemia bloccasse tutto, i nostri tifosi sono stati determinanti, ci hanno dato una grossa mano. Un palazzetto pieno di tifo fa sempre la differenza, è come avere una marcia in più, è un valore aggiunto molto importante».

Il Direttore Sportivo Elena “Ube” Ubezio dichiara: «La sua conferma giunge ora ma non è mai stata messa in dubbio da parte della società e ringraziamo in particolar modo Alessia per la disponibilità che ha dato. Viene da una stagione non facile per via del susseguirsi degli infortuni che purtroppo non l'hanno fatta vedere tanto in campo. Il suo valore, la sua completezza e solidità con i fondamentali cosiddetti di seconda linea saranno ancora più capitalizzati a favore della squadra durante la prossima stagione. È senza dubbio uno dei pilastri della Virtus presente ma anche pedina importante di un percorso progettuale per gli anni a venire».