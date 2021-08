Brevetti, Pichetto: “Da Mise incentivi a sostegno Pmi”

“Soprattutto in questa fase di ripresa dell’economia il Mise continua a sostenere gli imprenditori italiani su tutti i fronti, in questo caso rifinanziando misure agevolative che puntano a innalzare il livello competitivo delle piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione di asset immateriali, come brevetti, marchi e disegni”.

E' quanto dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, con riferimento alla riapertura dei bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per un totale pari a 38 milioni di euro di contributi per l'annualità 2021."La tutela e la valorizzazione dell’innovazione rientrano tra le linee di intervento strategico per la promozione del nostro Made in Italy", ha precisato Pichetto. "E' compito del governo mettere le eccellenze del nostro sistema produttivo in condizione di conquistare nuovi mercati : un sistema moderno di protezione della proprietà industriale rappresenta infatti un tassello centrale nella definizione di una strategia di politica industriale che mira a favorire la crescita economica del Paese".