Jazz Open Air, stasera serata per Lucio Dalla

Stasera serata per Lucio Dalla a Candelo con Jazz Open Air - Foto

Prosegue la rassegna "Jazz Open Air" , targata Biella Jazz Club, nella piazzetta del Torchio tra le mura del Ricetto di Candelo.

Stasera, giovedi 5 agosto alle 21,30 una serata dedicata a Lucio Dalla. Il concerto vuole essere un anteprima dello spettacolo in programma al Chiostro di San Sebastiano per Fuoriluogo Festival a settembre. Un tributo al genio musicale di Lucio Dalla, uno degli autori più rappresentativi e prolifici della storia musicale italiana. Prodotto dal Biella Jazz Club, il concerto ripercorre attraverso la musica i grandi temi del cantautore bolognese unendo i due mondi prediletti di Dalla, la tradizione musicale italiana e il jazz.

Il Biella Jazz Club vuole chiudere un cerchio iniziato negli anni “ottanta” da alcuni degli stessi interpreti; “W l’Italia” (1985) era uno spettacolo “biellese” che comprendeva i brani dei cantautori italiani e da lì che nasce la passione, per Lucio Dalla, dei musicisti che lo omaggeranno al Ricetto.

Guido Nardi voce solista, un grande interprete del cantautore anche per una evidente vicinanza vocale. Max Tempia, tastiere e arrangiamenti, importante musicista che ha accompagnato spesso Lucio Dalla sia in concerti che in trasmissioni televisive. Massimo Serra, batteria, colonna portante della Treves Blues Band, Filippo Sperotto, giovane e talentuoso chitarrista biellese, Maurino Dellacqua, grande bassista attualmente nella band di Irama.

Il repertorio si basa sui grandi classici del cantautore ed alcuni brani meno conosciuti in una rilettura attuale e più vicina all’approccio jazzistico pur mantenendo le parti musicali che hanno contraddistinto il metodo compositivo di Lucio Dalla.

La rassegna è finanziata con i contributi della Fondazione CR Biella e della Fondazione CRT, per giovedì 12 agosto è atteso il gruppo tradizionale cubano "El Mena y son de Cuba" per un'altro concerto dedicato alla musica sudamericana.